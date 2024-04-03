В Театре Сатиры назвали дату проведения вечера памяти Александра Ширвиндта

Советский и российский актер Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Все сотрудники Театра Сатиры до сих пор переживают утрату. Они рассказали, что вечер памяти великого педагога будет приурочен к его дню рождения.

Вечер памяти президента театра никто не отменял: его начали готовить несколько дней назад.

«Мы запланировали его в день 90-летия Александра Анатольевича. 19 июля. Московский академический театр сатиры отменил спектакль „Где мы?“, назначенный на 3 апреля», — пояснили в пресс-службе культурного учреждения Газете.Ru.

19 июля театральному педагогу могло бы исполниться 90 лет.

С 2000 по 2021 год Александр Ширвиндт был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры.

Напомним, на 3 апреля в театре был запланирован показ постановки «Где мы?!», главную роль в которой играл Александр Ширвиндт. Кроме него в спектакле были задействованы Александр Олешко, Федор Добронравов, Юрий Нифонтов и многие другие. Однако руководство театра сообщило об отмене постановки и снятии ее с репертуара.