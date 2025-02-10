В театре рассказали, что актер Денис Матросов решил выйти на сцену после ДТП

Актер Денис Матросов вышел на сцену на следующий день после ДТП. Он не хотел подводить зрителей и коллег.

Об этом изданию «Абзац» рассказал PR-менеджер театра.

7 февраля актер обращался к врачу, но, по словам представителя театра, предписаний оставаться в состоянии покоя, не было. Поэтому актер вышел на сцену 8 февраля и сыграл в спектакле «Сирано де Бержерак».

«Принял решение не подводить своих зрителей и коллег по сцене. Всё в порядке, никаких эксцессов не было», – рассказали в театре.

Напомним, машина Матросова столкнулась с полицейским авто в Москве. Актер получил травму ноги. Матросов был один в момент столкновения – он возвращался домой после того, как отвез в школу сына.