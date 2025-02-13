«В театре официальная зарплата 30 тысяч»: Елена Захарова заявила, что не все артисты миллионеры

Актриса Елена Захарова рассказала, что иногда артистам приписывают большие гонорары. На деле это не так, и официальная зарплата в театре составляет 30 тыс. рублей.

Захарова призвала не путать шоу-бизнес и театр. По ее словам, в актерской профессии «все по-другому».

«В театре сейчас, допустим, официальная зарплата 30 тысяч рублей. Это если ты еще сыграешь пару-тройку спектаклей в месяц. А все остальное, если ты хочешь жить, ты зарабатываешь везде. А многим удается только в театре работать, так их загружают. Поэтому не все артисты миллионеры, как многие считают, это миф», - сообщила Захарова в интервью WomanHit.ru.

Актриса не стала отрицать, что среди коллег есть состоятельные люди – популярные и снимаемые. Она считает: все артисты должны много зарабатывать, «как в Голливуде».

Ходить на светские мероприятия у Захаровой получается не всегда – в последнее время у нее много работы, а красивые платья висят на вешалках. Свободное время актриса старается проводить с дочерью – ходить на каток, в бассейн, гулять и играть.

Ранее певица Ольга Орлова заявила, что не смогла бы построить отношения с мужчиной, зарабатывающим 100 тыс. рублей в месяц.