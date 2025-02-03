«Не представляю рядом с собой»: Ольга Орлова о мужчинах с зарплатой 100 тысяч рублей

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что не смогла бы построить отношения с мужчиной, который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. При этом певица подчеркнула, что никогда не искала денег.

«У меня были отношения, в которых мужчина зарабатывал намного меньше меня. Но каждый человек привык к своему уровню жизни. К походам в определенные рестораны, отпуску в своих желаемых местах и т.п. Я не представляю рядом с собой мужчину, который позволил бы за себя платить», — высказалась Орлова в своем блоге.

Она пояснила, что совместный досуг с мужчиной, зарабатывающим 100 тысяч рублей в месяц, был бы проблематичным. Ольга подчеркнула, что ни один адекватный здравомыслящий мужчина не позволит себе быть в отношениях, которые будут его угнетать.

Напомним, 44-летняя Ольга Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий, который на 10 лет старше ее. В 2023 году у них родилась дочь Анна.

Ранее сообщалось, что Ольга Орлова провела январский отпуск на Мальдивах с семьей. Чтобы насладиться отдыхом, певица взяла в путешествие няню, которая помогала ей присматривать за ребенком. Но, как выяснилось, без трудностей не обошлось: на обратном пути у девочки поднялась высокая температура.