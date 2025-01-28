В театре не стали отменять спектакль с Фрейндлих, несмотря на ее плохое самочувствие

В Большом драматическом театре имени Товстоногова прокомментировали сообщения о состоянии 90-летней актрисы Алисы Фрейндлих. В учреждении заявили, что запланированная постановка с ее участием отменяться не будет.

Комментарий пресс-службы приводит издание «Абзац».

«Показ спектакля «Лето одного года» 29 января состоится», - отметили в театре.

27 января актриса рассказала, что плохо себя чувствует. Фрейндлих было тяжело говорить.

Известно, что в 2020 году актриса оказалась в больнице с 80-процентым поражением легких. После коронавируса у Фрейндлих возникли осложнения – в частности, знаменитость стала хуже слышать.

На здоровье также жаловалась певица Ольга Орлова. Артистка столкнулась с неизвестной болезнью, от которой болят и немеют руки.