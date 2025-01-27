«Мне сейчас очень тяжело»: Алиса Фрейндлих рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие. 90-летняя звезда фильма «Служебный роман» рассказала о здоровье в беседе с изданием «Абзац».

Журналисты связались с артисткой, чтобы узнать о самочувствии.

«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», – призналась женщина.

Напомним, что народная артистка СССР в конце 2020 года была госпитализирована с 80-процентным поражением легких. Тогда родственники знаменитости говорили, что она почувствовала себя хуже.

До попадания в больницу у нее был обнаружен коронавирус. Фрейндлих тогда оказалась в реанимации. Из больницы ее выписали только в феврале 2021 года. После этого она жаловалась на осложнения. Из-за перенесенного ковида она стала хуже слышать.

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