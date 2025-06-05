В Театре на Бронной отменили спектакль из-за болезни 87-летнего актера Збруева

В Театре на Бронной в Москве отменили спектакль из-за болезни актера Александра Збруева. Показ постановки был запланирован на 6 июня. Об этом сообщает aif.ru.

По информации источника, спектакль режиссера Константина Богомолова «Одна и один», который показывают зрителям с весны 2024 года, был отменен из-за состояния здоровья актера в главной роли – 87-летнего Збруева. При этом подробности, что именно произошло с артистом, не уточняются.

Отметим, что на данный момент Александр задействован в трех спектаклях. В «Ленкоме», в котором работает актер, отказались давать комментарии по поводу самочувствия Збруева, однако сказали, что пока постановки не отменены. Появление артиста на сцене будет зависеть от его состояния.

10 июня Александр должен играть в «Вишневом саду», но на сайте театра в актерском составе стоит прочерк. Также в двух других ближайших постановках Збруева заменят Владимир Еремин и Иван Агапов.

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