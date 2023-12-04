Актриса Талызина посоветовала Алле Пугачевой вспомнить однофамильца и покаяться

Звезда фильма «Ирония судьбы, или с легким паром» Валентина Талызина посоветовала уехавшей из России певице Алле Пугачевой вспомнить своего однофамильца и извиниться перед поклонниками.

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Казнь была неотвратимой. Он поклонился перед народом и сказал: «Прости меня, народ православный», - сказала 88-летняя Талызина в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

При этом актриса не стала отрицать былых заслуг Пугачевой и подчеркнула, что «женщина, которая поет, пела прекрасно».

В свою очередь актриса и депутата Госдумы Елена Драпеко предположила, что 74-летняя Примадонна не ожидала, что столкнется с волной критики после отъезда из России.

«Она думала, что она уйдет и поле будет пустым, через какое-то время все соскучатся», — сказала Драпеко, добавив, что сейчас появилось много молодых и талантливых артистов.

Ранее мы писали, что Алла Борисовна решила не терять гонорары и установила ценник на свои выступления в Новый год – 46 миллионов рублей. Когда эта информация появилась в СМИ, стало понятно, что приглашать Пугачеву даже олигархи к себе не спешат.