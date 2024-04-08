В Театре Армии высказались о состоянии здоровья Александра Домогарова

В московском Театре Российской Армии прокомментировали сообщения о проблемах со здоровьем у актера Александра Домогарова. В пресс-службе театра опровергли информацию о заболевании народного артиста России и сообщили, что он продолжает играть в спектаклях. Об этом пишет РИА Новости.

«Александр Домогаров играет и продолжает играть на сцене Театра Армии. В апреле у него два спектакля „Маскарад“ (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли», — заявили в пресс-службе Театра Армии.

Сам Александр Домогаров также опроверг сообщения о том, что он может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником. Актер отметил, что все новости о своем состоянии здоровья он публикует в личном Telegram-канале.

Кроме того, сын Александра Домогарова отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем у его отца. Музыкант Александр Домогаров-младший назвал информацию о серьезном заболевании отца «бредом».

Напомним, недавно Telegram-канал SHOT сообщал, что звезда сериала «Бандитский Петербург» Александр Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником. Как утверждалось, у артиста диагностировали спондилоартроз — заболевание, при котором поражаются межпозвонковые суставы, костные ткани и мышцы.

Также, по данным SHOT, у актера якобы обнаружили 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и спондилез — уплотнение позвонков.

Ранее сообщалось о том, что Александр Домогаров рассказал о своем первом гонораре.