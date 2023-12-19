В театрах России могут запретить спектакли по произведениям Бориса Акунина*

В театрах России могут запретить показывать и ставить постановки по произведениям писателя Бориса Акунина*(внесен в перечень террористов и экстремистов). С такой инициативой выступили активисты из движения «Зов народа». Они обратились в Министерство культуры России и к председателю Союза театральных деятелей России Владимиру Машкову. Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, обращение активистов было направлено также в Следственный комитет РФ, в Генеральную прокуратуру и в Федеральную службу безопасности. По мнению россиян, автор может продолжать зарабатывать в России, несмотря на то, что издательство АСТ приостановило реализацию его книг, с помощью театров. Дело в том, что в некоторых культурных учреждениях показывают постановки по сюжетам Акунина*.

«Просим проверить подведомственные учреждения, в которых могут проходить спектакли на основе творчества Акунина*, предостеречь от авторских выплат данному писателю, так как они могут быть использованы на подрывную деятельность внутри нашей страны», - сказано в обращении.

Известно, что пока спектакли по произведениям писателя показываются в столичном РАМТе: «Эраст Фандорин» и «Инь и Ян». А также в Александринском театре в Санкт-Петербурге – «Один восемь восемь один».

Ранее суд отказался рассматривать иск певца Филиппа Киркорова к Любови Успенской.

*(Внесен в перечень террористов и экстремистов)