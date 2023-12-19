Суд отказался рассматривать иск певца Филиппа Киркорова к Любови Успенской

Суд отказался от рассмотрения искового заявления 56-летнего певца Филиппа Киркорова против коллеги по сцене Любови Успенской и журналистки Алены Жигаловой.

Кроме того, ответчиками выступали ООО «ВК», ООО «Дзен.Платформа», Общество с ограниченной ответственностью «В Контакте».

Согласно сообщению на сайте судов общей юрисдикции Москвы, на которое обраила внимание Газета.Ru, судья принял решение оставить иск без движения 15 декабря. Само же заявление поступило 13 декабря 2023 года.

В интервью Алене Жигаловой Успенская назвала Киркорова женоненавистником. Эти слова оскорбили поп-короля, и он заявил в ответ, что с подобными высказываниями «категорически нельзя мириться». Он решил отсудить у коллеги по сцене 10 миллионов рублей за моральный ущерб и еще 2 миллиона рублей за судебные издержки.

Ранее мы писали, что Александр Добровинский, адвокат Киркорова, прокомментировал ситуацию. Он заявил, что каким бы то ни было артистам нелепо делать рекламу на певце, который является первым номером в индустрии.