В театрах Москвы начались масштабные проверки после увольнения Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова

Увольнение 65-летнего Дмитрия Назаров и его супруги Ольги Васильевой из МХТ им. Чехова наделало столько шума, что инцидент обсуждается в Сети до сих пор. Поведение актера навредило не только ему самому, но и его коллегам. По информации издания KP.RU в большинстве московских театрах начались масштабные проверки сотрудников.

Отмечается, что мероприятия не связаны с высказываниями звезды «Кухни», однако сами актеры и худруки считают иначе. В основном комиссия из Министерства культуры проверяла кадровую, трудовую дисциплину, сопоставляла даты отпусков, причины замен вторым составом, а также посещаемость.

Напомним, что Константин Хабенский, худрук МХТ им. Чехова, до последнего не хотел переходить к крайним мерам в отношении Назарова и Васильевой. Он пытался вразумить их, затем просил уйти «по-тихому», но в итоге все произошло так, как произошло.

Сейчас Назарова уже начали заменять во всех его ключевых постановках. Так, в спектакле «Мастер и Маргарита» теперь в образе Воланда будет блистать Анатолий Кот. Об остальных перестановках в театре пока нет официальном информации.

Ранее Дмитрий Назаров раскрыл свои чувства после увольнения из МХТ.