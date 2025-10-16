«В такой тяжелой обстановке я творю»: Игорь Крутой объяснил, почему дочерям не нравится его творчество

Композитор Игорь Крутой признался, что близкие не в восторге от его музыки. Дочери музыканта больше тяготеют к песням в жанре рэпа.

О музыкальных предпочтения дочерей Крутой рассказал mk.ru.

«Дочка моя младшая слушает рэп. Старшая, похоже, тоже ближе к рэпу. В такой тяжелой обстановке я творю, представляете?», — приводит слова артиста издание.

В последнее время Крутой много занимается творчеством: он выпустил две новые песни с Ириной Аллегровой. Также композитор подготовил материал для Игоря Николаева, Полины Гагариной, Николая Баскова.

Помимо этого, пианист рассказал о своей давней фобии, о которой мало кто догадывался. Оказывается, Крутой долгое время боялся публичности — в самом начале карьеры он выходил на сцену боком и при первой же возможности старался скрыться за кулисами. Не было и речи о том, что Крутой запоет. Но со временем композитору удалось преодолеть себя и научиться расслабляться.

Ранее 22-летняя дочь Игоря Крутого Александра удивила всех результатами похудения.