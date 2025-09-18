«Остались только глаза»: дочь Игоря Крутого поразила поклонников отца изменениями во внешности

Дочь композитора Игоря Крутого поразила пользователей Сети изменениями во внешности. Многие отмечают, что с момента последнего появления на публике 22-летняя Александра сильно похудела.

Недавно живущая в США девушка выложила в своем личном блоге в соцсети новое фото с сестрой Викторией. Кадры сделаны в Италии на озере Комо, куда члены семьи Крутого были приглашены на роскошную свадьбу в качестве гостей.

Обратившие внимание на изменения во внешности Александры поклонники ее отца пишут: «Тростиночка какая», «По-моему перебор... остались только глаза», «Зато как на папу своего стала похожа».

Стоит отметить, что и сам Игорь Крутой держит себя в форме. Однако в его случае это, скорее, вынужденная мера. Напомним, что в 2018 стало известно о диабете композитора, из-за которого он должен соблюдать строгую диету.

