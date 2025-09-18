НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 сентября 2025, 13:48
1 мин.

«Остались только глаза»: дочь Игоря Крутого поразила поклонников отца изменениями во внешности

22-летняя дочь Игоря Крутого Александра удивила всех результатами похудения.
© Starface.ru

Дочь композитора Игоря Крутого поразила пользователей Сети изменениями во внешности. Многие отмечают, что с момента последнего появления на публике 22-летняя Александра сильно похудела.

Недавно живущая в США девушка выложила в своем личном блоге в соцсети новое фото с сестрой Викторией. Кадры сделаны в Италии на озере Комо, куда члены семьи Крутого были приглашены на роскошную свадьбу в качестве гостей.

Обратившие внимание на изменения во внешности Александры поклонники ее отца пишут: «Тростиночка какая», «По-моему перебор... остались только глаза», «Зато как на папу своего стала похожа».

Стоит отметить, что и сам Игорь Крутой держит себя в форме. Однако в его случае это, скорее, вынужденная мера. Напомним, что в 2018 стало известно о диабете композитора, из-за которого он должен соблюдать строгую диету.

Ранее Игорь Крутой рассказал, когда в России появятся звезды уровня Валерия Леонтьева и Ирины Аллегровой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Игорь Крутой