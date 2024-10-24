В связи с нарушением условий договоров поставки: Лерчек подала иск к маркетплейсу на 3,4 млн рублей

Принадлежащая блогеру Лерчек компания обратилась в Арбитражный суд. Ответчиком по делу выступил маркетплейс, передает Telegram-канал Звездач.

По данным СМИ, компания Лерчек, занимающаяся реализацией косметики, требует взыскать с маркетплейса сумму в размере 3 миллиона 417 тысяч рублей. В качестве причины возмещения указанной суммы они приводят нарушение ответчиком условий договоров поставки.

Речь идет о товарах, которые продает Лерчек через свою компанию. У блогера есть бренд косметики, популярный среди ее подписчиков. Журналисты предположили, что бизнесменша пошла суд, чтобы взыскать деньги и потратить их на оплату долгов.

Ранее сообщалось, что Лерчек могут перевести в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Она проходит подозреваемой по уголовному делу о незаконном выводе средств за рубеж.