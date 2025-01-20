НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 января 2025, 09:24
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«В свои 62 годика ощутила себя вновь юной»: мама Гарика Харламова примерила свадебное платье

Мама Гарика Харламова показала примерку свадебных платьев с Катериной Ковальчук.
«В свои 62 годика ощутила себя вновь юной»: мама Гарика Харламова примерила свадебное платье

© Starface.ru

Мама Гарика Харламова решила показать, как прошла примерка свадебных платьев еще полгода назад. В салон она отправилась в компании подруг и невестки Катерины Ковальчук.

В личном блоге Наталья опубликовала несколько кадров, на которых примеряла разные белые наряды. Оказалось, что она всегда мечтала о таком дне, когда она в качестве невесты могла бы выбирать платье. И Катерина устроила ей трехчасовую примерку.

«В моей жизни были две собственные красивые пышные свадьбы и, конечно, случались свадьбы родственников и друзей, но…я никогда прежде не бывала на примерке платьев в свадебном салоне. И вот я, в свои 62 годика, в моменте ощутила себя вновь юной и прекрасной благодаря моей Кате», - поделилась Наталья.

«В свои 62 годика ощутила себя вновь юной»: мама Гарика Харламова примерила свадебное платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что мама Гарика Харламова рано вышла замуж в первый раз и в 19 лет уже родила сына. Но долго этот брак не продлился. После развода Наталья встретила другого мужчину и снова отправилась под венец. Во втором союзе появились на свет двойняшки.

Ранее мама Гарика Харламова рассказала о знакомстве с его третьей женой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Гарик Харламов
Катерина Ковальчук
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свадебное платье
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