«В свои 62 годика ощутила себя вновь юной»: мама Гарика Харламова примерила свадебное платье

Мама Гарика Харламова решила показать, как прошла примерка свадебных платьев еще полгода назад. В салон она отправилась в компании подруг и невестки Катерины Ковальчук.

В личном блоге Наталья опубликовала несколько кадров, на которых примеряла разные белые наряды. Оказалось, что она всегда мечтала о таком дне, когда она в качестве невесты могла бы выбирать платье. И Катерина устроила ей трехчасовую примерку.

«В моей жизни были две собственные красивые пышные свадьбы и, конечно, случались свадьбы родственников и друзей, но…я никогда прежде не бывала на примерке платьев в свадебном салоне. И вот я, в свои 62 годика, в моменте ощутила себя вновь юной и прекрасной благодаря моей Кате», - поделилась Наталья.