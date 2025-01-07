НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 января 2025, 12:31
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«Бывали моменты грусти, проблемы»: мама Харламова раскрыла правду об отношениях с его новой женой

Мама Харламова призналась, что Ковальчук испекла для нее пирог в первую встречу.
«Бывали моменты грусти, проблемы»: мама Харламова раскрыла правду об отношениях с его новой женой

© Starface.ru

Мама комика Гарика Харламова рассказала о знакомстве с актрисой Катериной Ковальчук, которая в 2024 году стала женой ее сына. Оказалось, что девушка сразу ей понравилась. Избранница юмориста хорошо подготовилась к встрече и даже испекла сама пирог.

По словам Натальи, они с Катериной довольно быстро нашли общий язык. Гарик привел ее в дом в первые дни 2021 года и представил своей новой возлюбленной.

«Катя пришла в гости не только с подарками, которыми мы все традиционно обмениваемся на Новый год, но также с потрясающе вкусным ягодным пирогом, который она испекла сама по фирменному рецепту своей семьи», - рассказала мама артиста.

После знакомства, как отметила Наталья, они пережили много разных моментов. И не всегда все было идеально. Тем не менее, сейчас они не просто свекровь и невестка, а подруги.

«Бывали и моменты грусти, какие-то проблемы, но главное, мы всегда были вместе и стали одной семьей!» - заявила женщина.

Ранее Гарик Харламов и Катерина Ковальчук заявили о планах стать родителями.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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