«Бывали моменты грусти, проблемы»: мама Харламова раскрыла правду об отношениях с его новой женой

Мама комика Гарика Харламова рассказала о знакомстве с актрисой Катериной Ковальчук, которая в 2024 году стала женой ее сына. Оказалось, что девушка сразу ей понравилась. Избранница юмориста хорошо подготовилась к встрече и даже испекла сама пирог.

По словам Натальи, они с Катериной довольно быстро нашли общий язык. Гарик привел ее в дом в первые дни 2021 года и представил своей новой возлюбленной.

«Катя пришла в гости не только с подарками, которыми мы все традиционно обмениваемся на Новый год, но также с потрясающе вкусным ягодным пирогом, который она испекла сама по фирменному рецепту своей семьи», - рассказала мама артиста.

После знакомства, как отметила Наталья, они пережили много разных моментов. И не всегда все было идеально. Тем не менее, сейчас они не просто свекровь и невестка, а подруги.

«Бывали и моменты грусти, какие-то проблемы, но главное, мы всегда были вместе и стали одной семьей!» - заявила женщина.

Ранее Гарик Харламов и Катерина Ковальчук заявили о планах стать родителями.