Певец Шура сделал неожиданное заявление про Валю Карнавал

Певец Шура сказал, что хотел бы записать совместный трек с блогером Валей Карнавал. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

На вопрос, с кем бы он хотел записать совместный трек, Шура ответил неоднозначно.

«Наверное, хотел бы с Валей Карнавал... Шутка! А может, и вовсе не шутка», — сказал он.

Напомним, ранее артист оказался в центре скандала на шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ. На съемках проекта артист отчитал сидевшую в жюри блогера Валю Карнавал после того, как она оценила его выступление. Шура припомнил Вале недавний конфликт с певицей Ларисой Долиной и намекнул на то, что девушка сейчас занимает чужое место. Расстроенная блогерша пыталась сдержать эмоции, но дрожащий голос и слезы выдали ее состояние. Она расплакалась прямо перед камерами.

В свежем интервью Валя Карнавал отметила, что долгое время восхищалась Шурой, поэтому и не ожидала от него такой явной агрессии в свою сторону.