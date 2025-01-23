В Сургуте разгорелся скандал вокруг предстоящего концерта Анны Asti: что возмутило жителей

Жители Сургута пожаловались на внезапное подорожание билетов на концерт певицы Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Anna Asti. Цены на танцпол выросли сразу на несколько тысяч рублей.

«После Нового года билеты на танцпол подорожали с трех до пяти тысяч рублей. При этом сидячие места уже полностью заняты», — рассказала Ura.ru возмущенная поклонница исполнительницы хита «Царица».

При этом организаторы предстоящих гастролей Анны на фоне ажиотажного спроса приняли решение о дополнительном концерте звезды. Причины подорожания билетов представители артистки не комментировали.

Кроме того, издание отмечает, что в ХМАО также впервые приедет Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Дворец искусств в Нижневартовске, где состоится сольный концерт певца, разыграл несколько бесплатных билетов среди местных жителей.

Ранее мужа Анны Asti заметили одного на Бали после новостей о разладе с певицей. По некоторым данным, после слива интимных снимков певицы у нее напряженные отношения с мужем. Пока о разводе речь не идет, но «все сильно непросто».