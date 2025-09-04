В Сургуте без объяснения причин отменили концерт певца Александра Розенбаума

Концерт певца Александра Розенбаума, который должен был состояться 18 сентября, внезапно отменили без объяснения причин.

Как сообщили представители сургутской филармонии в соцсети «ВКонтакте», мероприятие будет перенесено на другие даты, которые будут объявлены позже. При этом все желающие могут вернуть купленные ранее билеты.

«Концерт Александра Розенбаума, запланированный на 18 сентября, отменен», - говорится в сообщении.

При этом 20 сентября у исполнителя хита «Вальс-Бостон» запланированы гастроли в Ханты-Мансийске. Об отмене мероприятия не сообщалось.

Ранее сообщалось, что 76-летний Александр Розенбаум может лишиться голоса, если не бросит курить. Такую рекомендацию исполнителю дали врачи после того, как он попал в больницу с жалобами на кашель и температуру.