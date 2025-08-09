Певец Александр Розенбаум может лишиться голоса: известно, что произошло

Певец Александр Розенбаум может лишиться голоса, если не бросит курить. Как сообщает Telegram-канал Mash, такую рекомендацию исполнителю хита «Вальс-Бостон» дали врачи после того, как он попал в больницу с жалобами на кашель и температуру.

По данным канала, 76-летнего Розенбаума госпитализировали в Москве 2 августа и диагностировали у него двухстороннюю бронхопневмонию. Кроме того, у певца развилась эмфизема лёгких после многих лет курения.

Из-за сопутствующих рисков перенесённой пневмонии Розенбауму грозит потеря голоса, поэтому ему настоятельно рекомендовали отказаться от пагубных привычек.

Ранее Александр Розенбаум опроверг новости об экстренной госпитализации и заверил, что у него «прекрасное здоровье». Продюсер народного артиста Белла Купсина также заверила, что Розенбаум находится дома и собирается в отпуск.