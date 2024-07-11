В суд Санкт-Петербурга поступило дело об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает ТАСС.

Спустя 33 года после смерти певца Игоря Талькова следствие наконец установило предполагаемого убийцу музыканта. Так, по версии правоохранителей, во время концерта в 1991 году за кулисами дворца спорта «Юбилейный» произошла стычка между директором Талькова Игорем Шляфманом и охранником певицы Азизы. Мужчины якобы не поделили очередность выхода на сцену артистов.

В какой-то момент Шляфман достал пистолет и выстрелил в сторону охранника, однако пуля попала в Игоря Талькова.

Как сообщают в суде, экс-директора певца обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).

Напомним, в 1992 году Игорь Шляфман уехал из России в Израиль, где проживает до сих пор.

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