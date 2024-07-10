«У меня сегодня суд»: Бьянка рассказала о краже текстов песен

Певица Бьянка заявила, что намерена наказать тех, кто ворует ее тексты песен и выдает за свои. Она вышла на связь в соцсетях и сообщила, что у нее намечается суд. Звезда намерена получить моральную компенсацию.

Исполнительница призналась, что день начался у нее очень насыщенно. Так, она уже была в клинике, где ей увеличили губы. Бьянка рассказала, что все сделали хорошо, а на ее губе остался лишь небольшой синяк. Но сейчас мысли артистки заняты не этим, а разбирательством с теми, кто выдает ее тексты песен за свои. Подробности она раскрыла в личном микроблоге.

«У меня сегодня суд. Держите за меня кулачки. И еще хотела сказать: дорогие певцы! Хватит красть мои тексты и выставлять их на витрины. Вы думаете, что мы не найдем их, и я не подам на вас в суд? Я еще возьму моральную компенсацию. Вы какие-то глупые. Пишите песни сами, пожалуйста», – поделилась артистка.

В конце ролика она обратилась к тем, кто ворует тексты с нецензурной бранью и смехом.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Жуков раскрыл подробности суда за песни «Руки Вверх!». Он заявил, что у автора никто не может отнять песни. Музыкант также отметил, что заявления представителя «Издательства Джем» о том, что у группы «Руки Вверх!» нет песен, – это ложь.