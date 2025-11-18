В «Столото» раскрыли причину удаления рекламы жилищной лотереи с Ларисой Долиной

Реклама жилищной лотереи с участием певицы Ларисы Долиной исчезла после общественного резонанса. Как пояснили в «Столото», пост в Telegram-канале удалили из-за атаки ботов.

«Пост, посвященный участию Ларисы Долиной в программе "У нас выигрывают!", подвергся атаке ботов, в связи с чем был удален», - сообщили РИА Новости в компании.

При этом представители компании подчеркнули, что Долина не является лицом «Жилищной лотереи», а всего лишь приняла участие в одной из ТВ-программ в качестве приглашенной артистки.

Напомним, Лариса Александровна отсудила квартиру, которую продала из-за мошенников, и оставила новую владелицу жилья ни с чем. Недавно на одном из федеральных каналов появилась реклама, в которой Долина рассказывала о жилищной лотерее.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высмеял Ларису Долину за появление в рекламе жилищной лотереи. По его мнению, участие певицы, ставшей жертвой мошенников, только испортит репутацию компании. Пригожин назвал дело с ее квартирой «серьезным катализатором и проблемой в правовом поле».