В США разгорелся скандал вокруг концерта Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте разгневала жителей Нью-Йорка стоимостью билетов на концерт в местном баре. Посетители заведения возмущены тем, что им предложили отдать свыше 30 тысяч рублей за то, чтобы послушать «неизвестную артистку». Недовольные комментарии они оставляют на страницах в социальных сетях площадки.

Как стало известно, после очередного отъезда из России Кристина решила зарабатывать в США. Она анонсировала большой тур, который пройдет осенью. А пока певица собирается петь в баре в Бруклине. Однако появление на сцене Орбакайте не особо обрадовало завсегдатаев заведения. Организаторы сделали из предстоящего выступления российской вокалистки сюрприз и назвали ее «специальной гостьей». Вот только из-за нее немногие смогли позволить себе поход в любимое место, и им пришлось отменять бронирование.

Дело в том, что за концерт Кристины предлагается заплатить от 350 до 450 долларов. Также нужно оставить чаевые официантам и обязательный налог. Многие постоянные посетители бара теперь возмущаются, что такой сюрприз им не нужен был, тем более, что Орбакайте они особо не знают. В Сети некоторые и вовсе написали, что она неизвестная артистка. К слову, исполнительница должна выступить на празднике для российских эмигрантов.

Ранее портал «Страсти» собрал все, что известно о Кристине Орбакайте и ее поведении в последние годы. Материал читайте на нашем сайте.