В Spotify массово взломали аккаунты российских артистов

Аккаунты российских артистов в стриминговом сервисе Spotify подверглись взлому. Об этом сообщил в своем Telegram-канале стратегический советник «Яндекса» и бывший сотрудник Spotify Рустам Киреев.

Хакерской атаке подверглись профили Славы Марлоу, Soda Luv, Yanix, Лиды, Джизуса и 163Onmyneck. На обложках музыкантов появилась ссылка на Telegram-канал взломщика.

В канале хакер публикует данные учетных записей на продажу. Помимо упомянутых исполнителей он предлагает пользователям приобрести логины и пароли от аккаунтов Кишлака, UglyStephan, Feduk, Coldah, Sqwore, Yungway и Pinq, а также обещает взломать страницу SHAMAN.

Уточняется, что после ухода Spotify из России в 2022 году российский офис стриминга закрылся, вследствие чего простого способа вернуть аккаунт владельцу больше не существует.

«Усиливайте охрану и меняйте пароли, пока не поздно», — посоветовал Киреев.

Ранее мы писали, что хакеры взломали WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Никаса Сафронова и требуют отправить деньги.