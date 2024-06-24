Хакеры взломали WhatsApp* Никаса Сафронова и просят отправить деньги

Художник Никас Сафронов подтвердил, что хакеры взломали его WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он попросил «не верить жуликам».

Комментарий Сафронова приводит сайт mk.ru.

Художник сказал: «Сняли мое лицо, наверное, используют его тоже. Это все обман. Прошу вас не верить жуликам».

Мессенджер обладает низкой защитой. В случае взлома мошенники получают доступ к переписке и личной информации. Особенно уязвимой называют веб-версию приложения. Для защиты советуют установить на телефон антивирус, отключить резервное копирование сообщений, настроить двухфакторную аутентификацию, обновлять ОС и само приложение. Нежелательно доверять подозрительным ссылкам и хранить в телефоне личные данные.

Ранее бывший российский хакер озвучил гонорары за киберпреступления.