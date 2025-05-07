В спор за наследство вмешался кредитор: Елене Степаненко могут достаться долги покойной подруги

Юмористка Елена Степаненко вновь оказалась в центре скандала из-за наследства, доставшегося ей от подруги, дизайнера Натальи Маголы. Бывшая жена Евгения Петросяна смогла доказать в суде свое право на две квартиры в Сочи, однако теперь выяснилось, что ей также могут перейти и долги покойной женщины.

По данным StarHit, родственники Маголы, оставшиеся ни с чем, обратились в Хамовнический суд Москвы. Туда же поступил еще один иск от некоего Павла Назарова с требованием привлечь его к делу в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями.

«Разрешая спор, суд не рассмотрел требования третьего лица, а по закону каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, — сказано в иске.

Судя по всему, кредитор пытается в судебном порядке взыскать долги с получателей наследства покойной Маголы.

Напомним, дизайнер Наталья Магола умерла в 2022 году после продолжительной борьбы с раком. Она составила завещание, в котором оставила все не матери или сестре, а друзьям и знакомым, включая Елену Степаненко.

Ранее сообщалось, что Степаненко не вернула 80-летней матери покойной подруги две квартиры в Сочи с подземным гаражом и антиквариатом. Юмористка не пошла на уступки в суде. Стоимость полученного Степаненко имущества оценивается в десятки миллионов. Охрана жилого комплекса в Сочи рассказала, что артистку там никогда не видели. Не было Степаненко и на похоронах подруги. Предположительно, бывшая жена Петросяна проживает в США.