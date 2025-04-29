«Все кончено»: Степаненко не вернула 80-летней матери покойной подруги квартиры в Сочи

Юмористка Елена Степаненко не вернула 80-летней матери покойной подруги две квартиры в Сочи с подземным гаражом и антиквариатом. Напомним, дизайнер интерьеров Наталья Магола перед смертью переписала имущество на людей, не связанных семейными узами, оставив мать и сестру без наследства.

Женщины назвали наследников самозванцами. На вопрос журналистов Kp.ru мать Натальи в двух словах описала итог судов за наследство дочери: «Все кончено».

Ранее сестра покойной - Лариса Магола – рассказывала, что Степаненко не пошла на уступки. Родственники дизайнера надеялись, что юмористка из уважения к памяти подруги позвонит ее матери, но та передавала позицию через представителя.

Стоимость полученного Степаненко имущества оценивается в десятки миллионов. Охрана жилого комплекса в Сочи рассказала, что артистку там никогда не видели.

Степаненко не было не только в суде, но и у гроба подруги. Предположительно, артистка живет в США. Детей у нее нет.

Ранее сообщалось, что бывший муж Степаненко Евгений Петросян через суд выписал дочь из московской квартиры. При разводе Викторина поддержала мачеху, с тех пор женщина не общалась со звездным отцом.