«В спокойном, уединенном месте»: где Евгений Петросян отметит свое 80-летие

16 сентября юмористу Евгению Петросяну исполнится 80 лет. Татьяна Брухунова рассказала, как ее супруг отметит юбилей.

Ведущий «Смехопанорамы» отправился вместе с Татьяной и детьми на запад Тверской области — семья остановился в отеле у живописного озера Наговье. В этом месте они планируют провести около недели. Татьяна показала, как артист проводит время с сыном Ваганом и дочерью Матильдой. Брухунова надеется, что их семья насладится отдыхом на свежем воздухе.

«Почему мы решили отправиться сюда? Евгений Ваганович захотел отметить свою дату, свой юбилей, в спокойном, уединенном месте всей семьей. И вот мы решили на недельку выбраться сюда, в Тверскую область», — объяснила Татьяна.

Жена юмориста добавила, что муж решил встретить 80-летие в «покое и сосредоточении на семье».

Напомним, что от Евгения Петросяна Татьяна родила двоих детей – сына Вагана и дочь Матильду. Наследница артиста появилась на свет очень неожиданно, так как никто не знал о беременности Брухуновой. Супруги рассказали о ребенке уже по факту рождения. Из-за этого появились слухи, что на самом деле знаменитости воспользовались услугами суррогатной матери, однако они эту информацию опровергали.

Ранее появились слухи об ухудшении здоровья Евгения Петросяна. Однако вскоре Татьяна Брухунова их опровергла и обвинила журналистов во лжи.