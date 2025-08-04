Адвокат Жорин объяснил, зачем хирург Тимур Хайдаров судится со своей клиникой

В мае известный пластический хирург Тимур Хайдаров подал в суд на клинику «Ай Кью Пластик», которая, как писали в СМИ, принадлежит ему. Однако сегодня иск был отклонен. Адвокат Сергей Жорин рассказал сайту «Страсти», зачем врач судится со своим же медучреждением.

Согласно официальным данным, Тимур Хайдаров не является учредителем или директором «Ай Кью Пластик», говорит Жорин. Вероятно, он выступал в клинике в качестве ведущего специалиста-хирурга, работая по найму или имея долю в бизнесе, но без формальных управленческих функций. Несмотря на то, что медучреждение, как пояснил юрист, активно позиционировалось в СМИ как «клиника Тимура Хайдарова», его юридический статус не подразумевал прямого владения компанией.

Согласно сообщениям СМИ и данных суда, иск подан по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. Хайдаров требует:

возврата имущества, скорее всего — личных или профессиональных инструментов, оборудования, авторских материалов;

взыскания расходов на представителя — 150 000 рублей.

«Существует несколько версий того, что могло произойти. Первая — разрыв трудовых/деловых отношений с клиникой, возможно — после уголовного дела, связанного с её деятельностью. Вторая — случился конфликт по поводу собственности или доступа к помещениям/документам, который побудил Хайдарова подать иск. И, наконец, если Тимур работал по гражданско-правовому договору или имел долю в неформальной структуре, возможно, он имеет имущественные претензии, но формально проходит как „работник“».

Адвокат заключил, что иск касается трудовых и имущественных вопросов, а не корпоративного конфликта. Как итог: Хайдаров подал в суд как работник на компанию, в которой работал.

«Это не „сам на себя в суд“, а работник (или контрагент) против юрлица, где он работал», — добавил Жорин.

До этого жена Хайдарова Светлана Сильваши обратилась с жалобой в Росздравнадзор на свою же клинику.