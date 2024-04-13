«Очень поддерживает»: первую помощь Юрию Куклачеву оказала дежурная бригада скорой «Крокус Сити Холла»

12 апреля стало известно, что основателю и бессменному руководителю Театра кошек, артисту цирка Юрию Куклачеву стало плохо во время концерта по случаю его 75-летия. Как сообщал Telegram-канал SHOT, дрессировщика экстренно госпитализировали с инфарктом и провели трехчасовую операцию, но перед этим ему оказала первую помощь дежурная бригада скорой «Крокус Сити Холла». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Mash, во время выступления на своем юбилейном концерте Юрий Куклачев пожаловался на давящие боли в груди с отдачей в лопатку и на холодный пот. Как уточняет источник, первую помощь артисту оказала дежурная бригада скорой «Крокус Сити Холла».

«Статус наших мероприятий сейчас благотворительный, и средства от продажи билетов идут в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в „Крокус Сити Холле“. В этом смысле зал нас очень сильно поддерживает. И вчера директор „Крокуса“ все время находился рядом со мной», — рассказал сын Юрия Куклачева Дмитрий.

Как уточняет источник, артиста госпитализировали с острым трансмуральным инфарктом передней стенки миокарда.

В настоящее время состояние дрессировщика кошек оценивается как стабильно тяжелое. По информации Mash, все осложняется сопутствующим заболеванием — онкологией кишечника, которую нашли 10 лет назад.

Напомним, накануне, 12 апреля, Юрий Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле». Все вырученные средства артист обещал направить на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты состоятся, но без участия Юрия Куклачева. Выступать будут его дети.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Куклачев рассказал о любви к кошкам и методах дрессировки.