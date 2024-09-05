В «Современнике» высказались о возвращении Ефремова в театр после освобождения: ждать ли актера на сцене

Театр «Современник» прокомментировал сообщения СМИ о том, что актер Михаил Ефремов вернется на сцену после своего освобождения из колонии. Представители отметили, что планов сотрудничать с ним у них нет. Об этом стало известно «Абзацу».

В Сети распространились новости, что в культурном учреждении, в котором Ефремов проработал 30 лет, ждут его возвращения. Артисты «Современника» поделились с журналистами, что готовы восстановить спектакль «Не становись чужим», в котором Михаил сыграет одну из главных ролей. Однако эта информация не соответствует действительности.

В театре дали понять, что на данный момент «Современник» не планирует работать с Ефремовым. Изменится ли решение, когда актер выйдет на свободу, неизвестно.

«У нас никаких соображений по этому поводу нет», - заявили в информационном отделе театра.

Напомним, что Михаил Ефремов может выйти по УДО до конца текущего года. Но пока точной информации по этому поводу нет. Актер отбывает наказание за смертельное ДТП. Он сбил человека в центре Москвы.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о болезни Михаила Ефремова.