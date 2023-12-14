В состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина произошли существенные изменения

Народного артиста России Юрия Соломина в скором времени выпишут из больницы. Об этом рассказала в беседе с ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.

В клинику 88-летний актер попал еще 6 ноября. Он потерял сознание, когда собирался поехать на работу. Оказалось, что у него случился инсульт и развилась деменция. Кроме того, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Первое время Соломин находился в тяжелом состоянии в реанимации, но лечение дало свои плоды, поэтому в конце ноября его перевели уже в обычную палату. По словам Тамары Михайловой, художественному руководителю Малого театра уже значительно лучше.

Пока точная дата выписки не назначена, но к ней уже идет подготовка.

«Юрий Мефодьевич готовится к выписке. Мы ждали к концу этой недели, но пока неясно. Может быть, в начале следующей недели. Сейчас доделывают последние анализы», - поделилась директор культурного учреждения.

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