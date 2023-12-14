«Это не знак презрения»: Михаил Шуфутинский объяснил, почему вынужден передвигаться на коляске

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, почему передвигается в инвалидной коляске, об этом сообщает StarHit.

Накануне в Москве прошел очередной праздничный концерт «Наш Новый год». Перед зрителями выступили звезды отечественной эстрады, включая и Михаила Шуфутинского. Когда музыкант вышел на пресс-подход к журналистам, он сразу же присел на стул, расположенный перед камерами.

Отметим, что некоторое время назад шансонье замечали передвигающимся на инвалидной коляске. Впрочем, как объяснил Шуфутинский, в этом нет ничего зазорного.

«Коляска — это не знак презрения. Мне 75 лет. Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор. Я могу встать, танцевать», — объяснил он.

Музыкант поделился, что в новый год он отказался от работы. Вместо этого Шуфутинский будет отдыхать на Мальдивах вместе с супругой.

«Я консервативный, привык отдыхать в одних и тех же местах. Там прекрасные виды, мало народу, спокойно», — рассказал певец.

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