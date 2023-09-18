В состоянии перенесшего инфаркт Николаева произошли изменения: что случилось с певцом

Певец Игорь Николаев по-прежнему находится в больнице, в которую его привезли из-за проблем с сердцем. Спустя несколько дней врачам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас он находится в сознании. Однако говорить о выписке еще рано. Об этом сообщает Life.ru.

Напомним, что 63-летний артист был доставлен в реанимацию с нарушенным ритмом сердца. Также медики выявили следы перенесенного инфаркта. Сам Николаев выходил на связь с поклонниками и заявлял, что его здоровье действительно ухудшилось, но все не так критично. Он признавался, что специалисты его «подлатали».

Впрочем, волноваться фанаты начали не просто так, ведь только в январе Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Кардиохирурги поставили ему два стента.

Прогнозы на выздоровление певца никто не делает. Ему предстоит реабилитация, и пока он не может вернуться к работе. В связи с этим его команда отменяет все запланированные на ближайшее время выступления. Так, перенос концертов произошел в Ростове-на-Дону, а также в Сочи и в Краснодаре.

Ранее о госпитализации рассказал телеведущий Николай Дроздов. По его признанию, ему провели операцию без наркоза.