Госпитализированный Николай Дроздов вышел на связь после операции

Николай Дроздов рассказал, что ему провели операцию без наркоза, об этом сообщает mk.ru.

Телеведущий уже несколько дней находится в больнице. Изначально его привезли на обследование, однако когда анализы крови показали повышенное содержание холестерина и ПСА, Дроздова решили немедленно прооперировать.

«Мне предложили сделать общий наркоз, но я не дал. В моем возрасте это опасно: может быть летальный исход. Поэтому мне сделали обезболивающее. Моя операция длилась минут 15», — рассказал телеведущий.

Как рассказал Дроздов, сейчас его здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо. Врачи взяли повторные анализы, по результатам которых будет принято решение о дальнейших действиях.

«Сегодня утром у меня взяли кровь. Сейчас ее проверят. Врачи сказали, что, если в анализах что-нибудь появится, оставят меня в больнице еще на несколько дней», — объяснил он.

По словам Дроздова, он доволен отношением к нему медперсонала. При этом ему необходимо соблюдать строгую диету: например, пить только детскую воду.

«Я здесь нахожусь один: жена привезла меня и уехала. Я соблюдаю все рекомендации врачей», — поделился зоолог.

Напомним, Николая Дроздова госпитализировали уже в третий раз за 2023 год. До этого он неудачно падал, а позже телеведущий отравился.

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