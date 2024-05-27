В состоянии госпитализированной Немоляевой произошли изменения: тест показал отрицательный результат

Актриса Светлана Немоляева постепенно идет на поправку. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, впервые с того момента, как знаменитость приехала в больницу, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас ей уже лучше. Если в ближайшие дни состояние артистки будет только улучшаться, то уже совсем скоро ее выпишут из клиники.

Напомним, что звезда «Служебного романа» была госпитализирована 19 мая. Ее положили в инфекционное отделение. Тогда обследование показало признаки дыхательной недостаточности. А спустя несколько дней Светлане Немоляевой резко стало плохо с сердцем. По данным Mash, сейчас все показатели актрисы в норме.

Информацию об ухудшении состояния здоровья актриса подтверждала лично. Она выходила на связь и делилась, что у нее «тяжелый ковид и слабость». Отметим, что из-за этого Немоляевой пришлось отменить спектакли на ближайшее время.

Ранее 23-летний внук Светланы Немоляевой Сергей женился на художнице Марии Крим.