В состоянии госпитализированного с инсультом Василия Ливанова произошли изменения

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что в состоянии 89-летнего актера Василия Ливанова произошли изменения. Ему стало лучше. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Источник отметил, что звезда кинематографа пока остается в реанимации. Его состояние оценивают как среднетяжелое, а это говорит о положительной динамике.

Напомним, что Ливанова госпитализировали с третьим инсультом. После того, как его доставили в больницу, он приходил в себя и даже самостоятельно дышал, но затем ситуация ухудшилась. К слову, в 2024 году Василию Борисовичу трижды требовалась экстренная медицинская помощь.

Жена актера подтвердила информацию, что Ливанов находится в больнице, но не стала комментировать его состояние. Она лишь отметила, что он сам ответит на вопросы журналистов, но позже.

По данным Telegram-канал Mash, 5 октября Василия Ливанова подключили к аппарату ИВЛ после остановки сердца.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о своем состоянии после новостей о госпитализации.