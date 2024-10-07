Марк Варшавер вышел на связь и рассказал о своем самочувствии

Несколько дней назад в СМИ писали о госпитализации директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Позже эти слухи опровергли, пояснив, что он действительно приболел, но лечится дома. Директор учреждения вышел на связь и рассказал подробнее о своем самочувствии.

Варшавер отметил, что чувствует себя уже гораздо лучше. Он продолжает лечиться дома.

«Чувствую себя хорошо. Иду на поправку. Сейчас нахожусь дома», — сказал директор «Ленкома» агентству «Москва».

Театр продолжает готовиться к премьерам. Как пояснил Варшавер, сегодня привезут декорации к предстоящему спектаклю.

3 октября появилась информация о госпитализации 77-летнего артиста. Журналисты писали, что он сам обратился в больницу с жалобами на пневмонию. Но в пресс-службе театра пояснили, что у Марка Варшавера просто легкая простуда.

Последний раз актер проходил обследование в феврале 2024 года. Тогда врачи проверяли у него легкие.