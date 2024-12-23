В состоянии госпитализированного после падения Бориса Щербакова произошли изменения: сын раскрыл детали

Актер Борис Щербаков по-прежнему остается в больнице. Однако Новый год он может встретить уже дома. О его скорой выписке сообщил сын Василий.

По словам наследника Щербакова, ему стало лучше. Поэтому врачи не исключают, что в скором времени он покинет стены клиники.

«У него хорошее состояние, скоро уже выпишут. Должны до Нового года», - заявил собеседник aif.ru.

Напомним, что Борис Щербаков попал в больницу еще в начале декабря. Его без сознания нашла жена. Актер лежал на лестничной клетке. Пострадавшего экстренно госпитализировали и провели операцию по восстановлению смещенной скуловой кости.

К слову, сын артиста также делился, что его отцу понадобится время для реабилитации. Из-за этого он не сможет пока вернуться к работе.

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