Так решили врачи: раскрыта причина ухудшения состояния больного раком Александра Буйнова

Состояние больного раком 74-летнего певца Александра Буйнова начало ухудшаться после отмены гормонотерапии в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщил источник, у артиста начались побочные явления на фоне приема препарата – он терял сознание и мучился от головокружений. В итоге Буйнов упал с велосипеда и разбил голову.

Как отмечает канал, исполнителю хита «Пустой бамбук» выписали препарат, стоимость которого составляет от 140 до 180 тысяч рублей за упаковку. Медикаменты предоставляют за счет государства в рамках льготной программы. Отмечается, что благодаря этому лекарству у онкобольных пациентов значительно повышается выживаемость.

После падения с велосипеда и черепно-мозговой травмы медикам пришлось временно отменить гормонотерапию, однако уже через несколько месяцев на врачебном консилиуме было решено возобновить прием лекарства.

В августе 2024 года у Буйнова случился рецидив, он был госпитализирован и прошел гормональную терапию. После этого певцу назначили паллиативное лечение.

Ранее музыкант заявил, что его беспокоил сильный кашель, который никак не мог пройти. Во время прогулки с собакой артист оступился и упал в небольшой пруд, получив переохлаждение организма.