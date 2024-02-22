В состоянии госпитализированного Панкратова-Черного произошли изменения: что происходит с актером

Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы спустя две недели после перелома пяти ребер. Пока он будет продолжать восстанавливаться дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В начале февраля режиссер попал в больницу после неудачного падения на льду. Сначала он пытался поправиться самостоятельно, но его состояние становилось только хуже, поэтому он обратился за помощью медиков. Две недели он провел под присмотром медиков и в преддверии 23 февраля его решили выписать. Однако, как сообщает источник, у него по-прежнему осталась отечность левой половины грудной клетки.

Специалисты прописали актеру обезболивающие, мази, а также дали рекомендации по соблюдению постельного режима на ближайшие четыре недели. В больницу ему придется вернуться через 10 дней для контроля процесса восстановления. Ему сделают рентген и УЗИ легких.

Ранее из больницы выписали юмориста Евгения Петросяна. Оказавшись дома, он записал обращение к фанатам и рассказал о своем состоянии.