В состоянии 88-летнего Панфилова наметились улучшения, но он все еще подключен к ИВЛ

В последнее время все внимание публики приковано к Глебу Панфилову. На прошлой неделе стало известно, что режиссера госпитализировали. По данным СМИ, мужчина находится в тяжелом состоянии после инфаркта мозга. Вот почему медицинские сотрудники подключили его к аппарату ИВЛ. С телеканалом РЕН ТВ связался инсайдер и рассказал последние новости о самочувствии Панфилова.

Выяснилось, что в состоянии 88-летнего мужчины появились незначительные улучшения. «Он находится в сознании», — уточнил источник информации.

При этом Панфилов по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.

На данный момент официальные представители режиссера не давали никаких комментариев по поводу его состояния.

Ранее Марк Варшавер высказался о ситуации Глеба Панфилова. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Владимир Гостюхин раскритиковал 69-летнюю Лайму Вайкуле и назвал ее «побрякушкой». Полное высказывание артиста читайте в этой статье.