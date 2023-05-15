«Он всё понимает»: директор «Ленкома» рассказал правду о здоровье Глеба Панфилова

Знаменитый российский режиссёр и народный артист РСФСР Глеб Анатольевич Панфилов был госпитализирован с пневмонией.

Известно, что врачи обнаружили у режиссёра воспаление лёгких на фоне инсульта. Журналисты издания Пятый канал со ссылкой на собственные источники в больнице выяснили: состояние режиссёра – стабильно тяжелое.

Однако, по словам хорошего друга Панфилова, директора театра «Ленком» Марка Варшавера, на самом деле бывший супруг Инны Чуриковой людей узнают, ежедневно общается с сыном и пребывает в сознании.

«Самое главное и приятное, что он всё понимает и даже сам пишет. Рядом находится его сын, который специально прилетел. Огромная надежда есть на то, что скоро мы увидим его здоровым», – рассказал Варшавер.