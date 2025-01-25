В соцсетях при этом роскошная жизнь: муж певицы Алексы задолжал налоговой 1,7 млн рублей

Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, муж певицы Алексы, оказался в списке должников. Глава семейства задолжал Федеральной налоговой службе 1,7 миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash.

Дайчев состоит в отношениях с Алексой уже пять лет. Фитнес-тренер, по данным СМИ, регулярно преподносит супруге финансовые проблемы. Например, в прошлом году у него возник конфликт с Умаром Джабраиловым. Тот обвинил мужа Алексы в присвоении 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, журналисты выяснили, что Дайчев повесил долги по ИП на собственную мать. При этом в социальных сетях у мужчины все хорошо. Он транслирует подписчикам роскошную жизнь, демонстрирует дорогие вещи и выкладывает фото из путешествий.

Ранее сообщалось, что муж модели Алеси Кафельниковой Георгий Петришин вновь погряз в долгах. Ему необходимо выплатить более 19 миллионов рублей.