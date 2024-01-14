Светлана Курицына сообщила, что ей «отрезали» бюст 6 размера

Светлана Курицына легла под нож пластического хирурга, чтобы уменьшить грудь. Об этом телеведущая рассказала в беседе с mk.ru.

Природа наградила девушку шестым размером груди. Однако пышные формы повлекли за собой проблемы со здоровьем. Знаменитость утверждает, что у нее все время болела спина.

«Причем с каждым годом болевые ощущения только усиливались. Мне многие советовали решить проблему хирургическим путем, но я боялась отрезать свой бюст», – поделилась Светлана Курицына.

Однако в конце прошлого года у телеведущей появились проблемы с позвоночником. Тогда Светлана и решилась на операцию.

Сейчас девушка уже проходит реабилитацию. Она отмечает, что очень довольна результатом, но пока не хочет «забегать вперед».

«Правда, какой у меня теперь размер, до сих пор не знаю. Сейчас хожу в специальном блиндаже. Но просила хирурга, чтобы оставил мне не больше третьего», – передает Светлана.

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