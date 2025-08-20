В Сочи ответили Волочковой, назвавшей город колхозом

В Сочи ответили балерине Анастасии Волочковой, назвавшей город колхозом. Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин выразил соболезнования танцовщице – он уверен, что громкими заявлениями экс-прима Большого театра пытается привлечь к себе внимание.

Мнение депутата приводит издание «Абзац».

«Ее слова, как мне кажется, никого особо в России не всколыхнут. Могу только выразить соболезнования госпоже Волочковой, что других поводов для самопиара у нее не нашлось», - сказал парламентарий.

Затулин не скрывает: ему самому что-то нравится в курортном городе, что-то нет. Депутат, в частности, отметил, что Сочи отстает по социальному обеспечению, хотя в последнее время там фиксируют «огромный приток проживающих» и желающих обосноваться.

«Многие сюда уже переселились, особенно после Олимпиады», – добавил политик.

Ранее Волочкова заявила, что Сочи – «ужасный город». Также балерина прокомментировала свою предвыборную кампанию 2006 года, когда баллотировалась на пост мэра Сочи. Балерина сообщила: ее принудили избираться, а «добрые люди» сами собрали документы и все подготовили.