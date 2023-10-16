В СМИ назвали первые имена участников телешоу «Последний герой»

Участникам десятого сезона легендарного реалити-шоу «Последний герой» предстоит более месяца провести в джунглях Таиланда. Имена первых смельчаков публикует StarHit.

Впервые в истории шоу звезды будут соревноваться вместе с кем-то из своих родственников. Попробовать свои силы в экстремальных условиях решили: певица Анна Седокова со старшей дочерью Алиной, молодой актер Алексей Лукин с отцом Владиславом, а также скандальный рэпер Птаха с дочерью Николь Нуриевой, которая уже известна публике по шоу «Пацанки».

Звездных участников разделят на команды, в которых будет по семь человек. В соперничающие коллективы войдут представители и старшего, и младшего поколения. Им предстоит проверить свои навыки выживания в дикой среде.

Премьера программы под слоганом «Остаться семьей» запланирована на телеканале ТВ-3 в субботу, 28 октября в 17.00. Имена остальных участников шоу раскроют позже.

Шоу «Последний герой» вышло на экраны в начале нулевых и стало очень популярным у россиян. В 2019 году проект перезапустили на телеканале ТВ-3.

Напомним, ранее стало известно, что ведущей нового сезона шоу «Последний герой» станет Ксения Бородина. До этого ведущей нескольких сезонов была Яна Троянова, которая в 2022 году уехала из России.