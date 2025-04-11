«В слюни»: концертный менеджер раскрыла подробности жизни Паши Техника перед смертью

Концертный менеджер Мария Гроссман, которая работала с рэпером Пашей Техником, рассказала о том, как прошли последние месяцы его жизни. По ее словам, она виделась с ним в январе 2025 года, и тогда артист был состоянии, которое Мария описала как «в слюни». Ее слова приводит mk.ru.

Гроссман отметила, что на протяжении всего сотрудничества с Техником сталкивалась со срывами его концертов. Причины были разные — то рэпер был нетрезв, то находился в рехабе, то на него жаловались общественники. После очередного срыва к Паше приставили представителей реабилитационного центра, которые должны были следить за тем, чтобы он не принимал наркотики. Но, как отметила Мария, со своей работой они не справлялись.

«В январе 2025 года мы все встречаемся на Пхукете, там у нас была запланирована серия мероприятий — такие русские гастроли, версия 2.5. Я была в легком… ошеломлении… от происходящего. Паша «в слюни», у представителей ребцентра — лакшери-каникулы. Виллы, телки, тусовки с рэперами», - поделилась Мария.

По словам концертного менеджера, она напрямую спросила у представителей ребцентра, собираются ли они лечить Техника. На это ей ответили отказом и обосновали это его медийностью.

Гроссман отметила, что во многом в смерти Паши виновато его окружение, которое состояло либо из соупотребителей, либо из созависимых, а также из «паразитов», которым было выгодно нетрезвое состояние рэпера.

«Он был неплохим человеком, с которым случилась очень плохая история! И история эта называется — зависимость. В случае Паши — химическая зависимость», - заключила Мария.

Ранее рэпер Птаха пришел на прощание с Пашей Техником и накричал на бойца ОМОН.